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У Дніпрі спалахнула пожежа: над центром піднімається густий дим

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Дніпро, Четвер 16 червня 2022 23:45
У Дніпрі спалахнула пожежа: над центром піднімається густий дим Фото: у центрі Дніпра спалахнула пожежа (dnipro.tv)
Автор: Артур Родивилов

У Дніпрі почалася масштабна пожежа, яка сталася в центрі міста. Попередньо рятувальники повідомляють про те, що загорівся дах будинку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Станом на 22:15 на місці працювали рятувальники.

Представниця ДСНС області Дар'я Цуркань пояснила, що виклик рятувальникам надійшов 16 червня о 21:29.

"Горить дах будівлі кафе, вогонь охопив площу 40 квадратних метрів. На місці працюють рятувальники", - повідомила Цуркань.

За даними Telegram-каналів, горить заклад "Три бобри" на вулиці Яворницького.

Нагадаємо, у Київському районі Троєщини 13 червня сталася масштабна пожежа. Займання виникло поблизу в районі торгового центру"Яма".

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