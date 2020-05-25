У Дніпрі відновили роботу метро

Запуск метро стався в 15:00
У Дніпрі відновили роботу місцевого метрополітену. Метро було закрито для пасажирів з 17 травня.
Про це у Facebook повідомив мер Дніпра Борис Філатов.
За його словами, запуск метро стався в 15:00.
"Громадський транспорт повертається до нормального режиму, спецквитки вже не потрібні. Єдиною умовою залишаються масковий режим та соціальна дистанція", - повідомив Філатов.
Нагадаємо, 25 травня столичний метрополітен відновив свою роботу після закриття у зв'язку з карантином через поширення COVID-19.
Крім того, відновило свою роботу і метро Харкова.
Автор: Валерія Мрачковська