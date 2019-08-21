У Дніпрі водій протягнув патрульного по асфальту і втік

Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

Затриманий водій поїхав, потягнувши за собою поліцейського, який тримався за двері машини

У Дніпрі водій після зупинки співробітником поліції на кілька десятків метрів протягнув за собою патрульного. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Дніпропетровської області.

Повідомляється, що вночі 20 серпня проспекті Слобідського в місті Дніпро патрульні зупинили водія автомобіля Jaguar за порушення ПДР.

"Під час спілкування з поліцейським чоловік різко розпочав рух автомобіля і протягнув за собою патрульного, який тримався за водійські двері. У результаті співробітник поліції отримав численні забої. Після скоєння правопорушення водій залишив місце злочину", - йдеться в повідомленні.

Пізніше поліція ввела план перехоплення порушника. В результаті чоловіка затримали і доставили у відділення поліції.

Зазначається, що водієві загрожує кримінальна відповідальність за ч. 1 ст. 345 Кримінального кодексу України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). Максимальне покарання, яке загрожує затриманому - до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, у харківському метро чоловік вдарив поліцейського ножем у груди, після того як дівчата поскаржилися на нього правоохоронцю.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Дніпрі при ліквідації пожежі постраждали троє пожежників.