У Дніпрі суттєво модернізували системи очищення питної води

Також, за його словами, реконструювали станції першого та другого підйомів, блок фільтрів, реагентне господарство (автоматизували процес водопідготовки), звели пелетну котельню.

Крім того, замінено насосне обладнання - на нове енергоощадне, яке працює в автоматичному режимі. Також реконструювали фільтри 1983 року і паралельно замінили дренажну систему, фільтрувальне завантаження, трубопроводи, арматуру тощо.

"Тут нова система фільтрації, насосного обладнання, сучасні дозатори тощо. Завдяки проведеним роботам на сьогодні станція працює на всі 100 % потужності, тобто очищує 100 тис. куб. м води на добу. На виході вона відповідає усім нормам якості, але коли потрапляє у трубопроводи і доходить до абонентів, то відбувається так зване вторинне забруднення, тобто питання у застарілих мережах. Щоб це вирішити, "Дніпроводоканал" розробляє програму санації трубопроводів, завдяки якій також будуть і менші втрати води", - повідомив Михайло Лисенко.

Лабораторний контроль якості води проводиться на станції цілодобово.

"Контролюємо воду, яка потрапляє з р. Дніпро, далі - після кожного етапу очищення і на виході у мережу. Досліджуємо за низкою показників: на колір, мутність, залишок алюмінію, заліза тощо. Вода виходить без усіляких відхилень, тобто її якість цілком відповідає нормативам", - додала завідувачка лабораторії Ломівської насосно-фільтрувальної станції Олена Шавкова.

Одна із особливостей системи очищення на станції - установка приамонізації води.

"Вона контролює вміст хлороформу, завдяки цьому зберігаються органічні якості питної води і не чути в ній запаху хлору. Окрім того, флокуляційне обладнання дозволяє у "пікове" забруднення (влітку-восени) посилювати очищення", - розповів директор КП "Дніпроводоканал" Андрій Довгань.

Він також додав, що у планах розпочати другу чергу реконструкції будівлі фільтрів Ломівської насосно-фільтрувальної станції, а також продовжувати реконструкції блоку фільтрів 1961 року на Кайдацькій насосно-фільтрувальній станції.