У Дніпрі створюють сучасну базу для лікування та реабілітації дітей, - Резніченко

У Дніпрі реконструюють дитячу лікарню №5. Масштабне оновлення медичного закладу передбачає зміну усього - від покрівлі, вікон і комунікацій до оздоблення.
Про це повідомив голова Дніпропетровської облдержадміністрації Валентин Резніченко.
За його словами, нині у розпалі - внутрішні роботи. Реконструкція лікарні проходить коштом обласного та державного бюджетів.
"Перетворюємо дніпровську дитячу лікарню №5 на сучасний медзаклад. Яскравий та затишний. До якого маленькі пацієнти зможуть приходити без страху та сліз", - сказав Резніченко.
У лікарні буде 3 стаціонарні відділення, потужний діагностичний блок, лабораторія, сучасний реабілітаційний центр з басейном, залами ЛФК, сенсорною кімнатою.
"Лікарня розрахована на 90 ліжок. Палати будуть світлі та затишні, на 1-2 маленьких пацієнтів. Щоб було комфортніше, частину приміщень розширили", - розповіла генеральна директорка лікарні Наталія Фоменкова.
Крім того, облаштують кабінет телемедицини, де в онлайн-режимі фахівці лікарні зможуть консультувати колег з різних куточків області.
Дніпровську дитячу лікарню №5 реконструюють за програмою президента "Велике будівництво".
Нагадаємо, днями Валентин Резніченко повідомив, що у селищі Девладове в Дніпропетровській області завершилося будівництво нової амбулаторії, яку звели "з нуля".