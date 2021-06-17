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У Дніпрі створюють сучасну базу для лікування та реабілітації дітей, - Резніченко

Автор: РБК-Україна

У Дніпрі реконструюють дитячу лікарню №5. Масштабне оновлення медичного закладу передбачає зміну усього - від покрівлі, вікон і комунікацій до оздоблення.

Про це повідомив голова Дніпропетровської облдержадміністрації Валентин Резніченко.

За його словами, нині у розпалі - внутрішні роботи. Реконструкція лікарні проходить коштом обласного та державного бюджетів.

"Перетворюємо дніпровську дитячу лікарню №5 на сучасний медзаклад. Яскравий та затишний. До якого маленькі пацієнти зможуть приходити без страху та сліз", - сказав Резніченко.

У лікарні буде 3 стаціонарні відділення, потужний діагностичний блок, лабораторія, сучасний реабілітаційний центр з басейном, залами ЛФК, сенсорною кімнатою.

"Лікарня розрахована на 90 ліжок. Палати будуть світлі та затишні, на 1-2 маленьких пацієнтів. Щоб було комфортніше, частину приміщень розширили", - розповіла генеральна директорка лікарні Наталія Фоменкова.

Крім того, облаштують кабінет телемедицини, де в онлайн-режимі фахівці лікарні зможуть консультувати колег з різних куточків області.

Дніпровську дитячу лікарню №5 реконструюють за програмою президента "Велике будівництво".

Нагадаємо, днями Валентин Резніченко повідомив, що у селищі Девладове в Дніпропетровській області завершилося будівництво нової амбулаторії, яку звели "з нуля".

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