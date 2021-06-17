У Дніпрі створюють сучасну базу для лікування та реабілітації дітей, - Резніченко

За його словами, нині у розпалі - внутрішні роботи. Реконструкція лікарні проходить коштом обласного та державного бюджетів.

"Перетворюємо дніпровську дитячу лікарню №5 на сучасний медзаклад. Яскравий та затишний. До якого маленькі пацієнти зможуть приходити без страху та сліз", - сказав Резніченко.

У лікарні буде 3 стаціонарні відділення, потужний діагностичний блок, лабораторія, сучасний реабілітаційний центр з басейном, залами ЛФК, сенсорною кімнатою.

"Лікарня розрахована на 90 ліжок. Палати будуть світлі та затишні, на 1-2 маленьких пацієнтів. Щоб було комфортніше, частину приміщень розширили", - розповіла генеральна директорка лікарні Наталія Фоменкова.

Крім того, облаштують кабінет телемедицини, де в онлайн-режимі фахівці лікарні зможуть консультувати колег з різних куточків області.

Дніпровську дитячу лікарню №5 реконструюють за програмою президента "Велике будівництво".