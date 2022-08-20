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У Дніпрі повідомляють про вибухи

Фото: в Дніпрі повідомляють про вибухи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У Дніпрі сьогодні, 20 серпня чують потужні вибухи. В місті та області оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Дніпро. Оперативний".

"Вибухи! Всім в укриття", - пишуть ЗМІ.

Місцеві видання вже почали також поширювати інформацію про роботу систем ППО.

Офіційних коментарів щодо вибухів поки немає.

Нагадаємо, що за цю ніч ворог чотири рази відкривав вогонь по Дніпропетровській області. Російська армія з різної зброї била по двох районах - Нікопольському та Криворізькому.

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ДніпроВибух