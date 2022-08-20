У Дніпрі повідомляють про вибухи

"Вибухи! Всім в укриття", - пишуть ЗМІ.

Місцеві видання вже почали також поширювати інформацію про роботу систем ППО.

Офіційних коментарів щодо вибухів поки немає.

Нагадаємо, що за цю ніч ворог чотири рази відкривав вогонь по Дніпропетровській області. Російська армія з різної зброї била по двох районах - Нікопольському та Криворізькому.

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