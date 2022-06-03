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У Дніпрі чули вибух, а над містом велика хмара диму: що сталося

Фото: у Дніпрі стався вибух на підприємстві (t.me/dniprooblcentr)
Автор: Дмитро Левицький

У Дніпрі сьогодні вдень пролунав вибух, після чого над містом піднялася велика хмара диму. Як з'ясувалося, причиною цього стала пожежа на місцевому підприємстві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Спочатку місцеві ЗМІ та Telegram-канали повідомили про потужний вибух у місті, але в той час не було повітряної тривоги. Потім очевидці почали публікувати фото та відео великої хмари диму, яка піднімалася над містом.

Як розповіли рятувальники, у Дніпрі спалахнула пожежа на приватному підприємстві, а саме в одному з ангарів, якому перебували газові балони. Балони від вогню здетонували.

"Площа займання - 1000 кв. м. На місці працюють 17 рятувальників та 4 пожежні автомобілі. Інформація про загиблих та постраждалих уточнюється. Просимо громадян не панікувати", - заявили в ДСНС.

Оновлено 18:35.

В результаті пожежі загинули дві людини, третя - перебуває у лікарні. Пожежу на території підприємства ліквідували.

"Там переробляли в біопаливо вторинну сировину - пластик та резину. В металевому ангарі вибухнули балони з пропан-бутаном", - розповіли рятувальники.

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ДніпроПожежаВибух