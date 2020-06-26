У Дніпрі викрили підпільне виробництво антисептиків на понад 1 млн гривень

У Дніпрі викрили підпільний цех з виробництва антисептичних засобів сумнівної якості. Нелегальне підприємство працювало понад три місяці.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Попередньо, нелегальний бізнес налагодили 5 мешканців Дніпра. Антисептики вони виробляли на основі контрафактного спирту, який купували в інших областях країни. На антисептичні засоби зловмисники оформлювали підроблені свідоцтва про якість.

За даними СБУ, щомісяця зловмисники виробляли 10 тисяч флаконів антисептиків вартістю близько 1,3 мільйона гривень. Продукцію продавали через інтернет та в одній з відомих аптечних мереж області.

Фото: підпільне виробництво антисептиків (ssu.gov.ua)

В ході обшуків на підпільному цеху вилучили понад 3 тонни спиртової суміші на понад 1,2 млн гривень, а також 5 тонн хімічної речовини для виготовлення антисептиків.

Правоохоронці відкрили провадження за двома статтями та встановлюють всіх клієнтів зловмисників.

Нагадаємо, у Сумах правоохоронці викрили незаконне виробництво фальсифікованого антисептика, який продавали у медичні заклади області.

Ще одне масштабне нелегальне виробництво антисептиків правоохоронці викрили у Херсонській області.