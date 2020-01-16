У Дніпрі викрили канал контрабанди психотропних речовин з ЄС

У Дніпрі правоохоронці блокували канал контрабанди психотропних речовин з однієї з країн Європейського союзу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Служби безпеки України (СБУ).

Як встановили слідчі, зловмисники замовляли партії наркотиків з Євросоюзу через інтернет у постійного реалізатора. Щомісяця наркоторговці отримували у середньому чотири посилки з психотропними речовинами вартістю майже 2,5 тис. доларів.

"Зловмисники реалізовували психотропи на території Дніпропетровського регіону через розгалужену мережу дилерів з використанням ботів в інтернет-месенджерах та служб кур’єрської доставки", - розповіли в СБУ.

Зазначається, що організатора злочинної діяльності було затримано під час отримання чергового відправлення, в якому знаходилося понад 200 пігулок психотропної речовини. Під час обшуків за місцем проживання фігурантів справи було виявлено нарколабораторію та наркотичні речовини.

"У приміщенні вони налагодили повний цикл нарковиробництва. Вирощували марихуану у теплиці, висушували, подрібнювали та розфасовували у пакети для продажу", - йдеться в повідомленні.

За фактом злочинної діяльності правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів) та ст. 307 (незаконне виробництво та збут наркотиків та психотропних речовин) Кримінального кодексу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Закарпатській області поліція викрила чоловіка, який організував канал збуту наркотичної речовини між двома областями. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України.