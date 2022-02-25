У Дніпрі розповіли, як місто підготувалося відбивати атаки ворога

За його словами, бажаючих багато, тож процедуру було спрощено - тим, хто хоче приєднатися до тероборони необхідно мати при собі лише паспорт.

Він також зауважив, що комунальні служби міста системно допомагають теробороні.

"Вони виготовляють "їжаків" - щоб не пустити танки в місто. Виготовляють бетонні блоки, розставляють і викопують їх під мінування мостів і переїздів. Можу точно сказати, з високою ймовірністю, - зайти в місто (військам російських окупантів, - ред.) буде складно. Тут є підготовка. Тож швидше обійдуть, ніж увійдуть", - заявив Корбан.

Натомість він закликав дніпрянам залишатися в місті, не покидати своїх осель та не підживлювати паніки стосовно бомбосховищ і укриттів. Їх готують, але потреби в них наразі немає, адже ворог не стріляє по громадських об’єктах.

"Навіть якщо ви чуєте сирену, швидше за все, ці ракети і пуски йдуть по військовій інфраструктурі. Так, заходів безпеки треба дотримуватися. Надто тим, хто пересувається вулицями. Якщо цієї миті ви чуєте сирену, бажано сховатися в укриття", - пояснив Корбан.

Він також зауважив, що українці мають унікальну здатність згуртовуватися у час біди.

"Багато людей проявляють патріотизм. Багато хто не хоче війни. Не хоче, щоб наша країна капітулювала - хоч, відверто кажучи, сили не рівні", - підсумував голова громради.