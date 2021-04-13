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У Дніпрі в рамках "Великого будівництва" звели новий Олімпійський будинок

Автор: РБК-Україна

У Дніпрі наближаються до завершення роботи зі створення нового Олімпійського будинку. У будівлі, зведеній в рамках програми президента "Велике будівництво", розташовуватимуться обласні федерації з різних видів спорту.

Про це повідомляє сайт Дніпропетровської ОДА.

Будівельні роботи в об’єкті вже завершено. Зараз проходить облаштування внутрішніх приміщень та території.

"Олімпійський будинок звели у Дніпрі - поряд з легкоатлетичним стадіоном та ареною для ігрових видів спорту. Тепер це єдиний ансамбль. Сучасний та зручний простір для спортсменів і тренерів", - заявив керівник ОДА області Валентин Резніченко.

На першому поверсі буде вестибюль з гардеробною зоною, кімната охорони, тренерські та роздягальні для команд, великий конференц-зал на 162 місця.

На другому - офісні кабінети для федерації футболу та Олімпійського комітету.

Для людей з інвалідністю передбачено окремий заїзд та автостоянку, облаштовано пандуси й санвузол.

"Акцент у будівництві - на енергоефективності. Зробили вентильований фасад, спеціальну мембранну покрівлю - термін її експлуатації понад 50 років. Система опалення регульована - залежно від температури на вулиці буде змінюватись подача тепла. Економія енергії у будівлі максимальна", - повідомив заступник директора підрядної організації Олексій Ятін.

Нагадаємо, раніше заступник голови Офісу президента, координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко заявив, що у 2021 році у рамках програми президента планується відремонтувати та побудувати 80 стадіонів по всій Україні.

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Новини України ДніпроспортВелике будівництво
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