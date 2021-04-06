RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Дніпрі проведуть комплексну реконструкцію двох лікарень, - Чернишов

Автор: РБК-Україна

Міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов заявив, що в Дніпрі проведуть масштабну реконструкцію п'яти комунальних об'єктів. Міська влада проведе роботи на умовах співфінансування в рамках "Великого будівництва".

Про це Чернишов заявив під час візиту в Дніпро, передає прес-служба.

"У 2021 році в рамках проекту "Велике будівництво" 5 об'єктів будуть реалізовані саме в Дніпрі. Це демонструє потужний потенціал якісної співпраці міста, області та держави. Я вдячний меру міста та голові ОДА за конструктивний діалог. Бенефіціарами досягнень цієї співпраці є жителі міста. Дніпро заслуговує, аби соціальна інфраструктура тут була найкращою, і все це - підтвердження цих слів", - сказав Чернишов.

У рамках співпраці планується реалізувати п'ять проектів:

  • реконструкцію інженерних мереж та інфекційного корпусу Дніпропетровської міської дитячої клінічної лікарні №6;
  • реконструкцію частини хірургічного корпусу Клінічного об'єднання швидкої медичної допомоги під операційний блок та відділення інтенсивної терапії політравми;
  • реконструкцію частини терапевтичного корпусу Клінічного об'єднання швидкої медичної допомоги під Центр гострої кардіоваскулярної та цереброваскулярної патології;
  • реконструкцію адмінбудівлі по проспекту Слобожанської, 8 під центр надання адміністративних послуг "Прозорий офіс".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в Дніпрі триває комплексна реконструкція дитячої клінічної лікарні № 5.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Дніпробольница
Читайте також
"Запоріжсталь" щомісячно поставлятиме 450 тонн кисню в лікарні Запоріжжя
У Дніпрі триває комплексна реконструкція дитячої клінічної лікарні
Прогноз погоди