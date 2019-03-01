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У Дніпрі сталася ДТП за участю 5 авто

Новини » Суспільство    01.03.2019 - 19:50
У Дніпрі сталася ДТП за участю 5 авто
Фото: Дніпропетровська область (facebook.com/dnipropolice)

В результаті ДТП постраждала одна людина

У Дніпрі сталася дорожньо-транспортний засіб з участю п'яти автомобілів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліцію області.

Повідомляється, що близько 10:00 патрульні поліцейські отримали повідомлення про ДТП з постраждалими на вулиці Каруни.

Правоохоронці встановлено, що Mercedes-Benz не витримав безпечну дистанцію та зіткнувся з автомобілем ВАЗ, який рухався в попутному напрямку. Через зіткнення автомобіль ВАЗ скоїв зіткнення з попутним автомобілем Daewoo, який в свою чергу продовжив некерований рух і зіткнувся з іншим автомобілем Daewoo, який також продовжив некерований рух і зіткнувся з автомобілем Opel.

Всього в ДТП було пошкоджено п'ять автомобілів. Один з пасажирів отримав тілесні ушкодження.

У Дніпрі сталася ДТП за участю 5 авто

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Польщі потрапив у дорожньо-транспортну пригоду український автобус сполученням Київ-Свіноуйсьце. Аварія сталася із-за того, що у вантажівки, який їхав по трасі, відірвалося колесо потрапило в кабіну автобуса, в результаті чого він перекинувся в рів. Польська поліція повідомляє, що водій вантажівки був тверезий.

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