У Дніпрі сталась пожежа в багатоповерхівці, постраждали двоє людей

В четвер, 29 жовтня, в одній із багатоповерхівок Дніпра сталася пожежа. У результаті події пожежники врятували трьох людей.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, пожежа сталася на вулиці Робоча Чечелівського району. По прибуттю рятувальники встановили, що горить однокімнатна квартира на четвертому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку.

Надзвичайники з палаючого помешкання винесли двох постраждалих жінок, дані про яких наразі встановлюються. Їх госпіталізувала карета швидкої медичної допомоги з попереднім діагнозом - отруєння продуктами горіння. Також було врятовано одну мешканку сусідньої квартири.

Зазначається, що до гасіння пожежі були залучені 10 рятувальників та 4 одиниці техніки.

Нагадаємо, 28 жовтня, у селі Новокрасне Одеської області сталася пожежа в одноповерховому житловому будинку, у результаті якої загинули двоє дітей.

Крім того, 25 жовтня у Львові горіла багатоповерхівка. Тоді отруєння продуктами горіння отримали двоє дітей 2020 року народження.

Також у Харкові сталася пожежа у багатоповерховому житловому будинку, у результаті чого одна людина загинула, однак 17 вдалось евакуювати.