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У Дніпрі триває ремонт дворів і внутрішньоквартальних доріг, - Філатов

Автор: РБК-Україна

У Дніпрі продовжується ремонт внутрішньоквартальних доріг. Будівництва тривають у різних районах міста.

Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов.

За його словами, обсяг і темп робіт із ремонту дворів і внутрішньоквартальних доріг, які роблять протягом останніх років, - безпрецедентний.

"Це не просто окремі двори чи окремі дороги. Це - реальні об’єднані локації. Ми наведемо лад. Люди бачать якість - і тротуарів зокрема. Ремонтів тут не було кілька десятків років, тож коли з‘явилась техніка, для місцевих мешканців це було неабияким здивуванням. Роботи триватимуть. І сподіваємося, що погодні умови нам не завадять", - сказав Борис Філатов.

Нагадаємо, раніше у Дніпрі майже 600 підприємств зобов'язали встановити станції моніторингу шкідливих викидів.

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