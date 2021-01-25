У Дніпрі триває конкурс з обрання перевізників на 16 автобусних маршрутів міста

У Дніпрі триває конкурс з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування. Перевізників обиратимуть на 16 маршрутах.

Про це повідомив спеціаліст сектору контролю та моніторингу виконання договірних зобов’язань відділу пасажирських перевезень управління транспорту департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпропетровської міськради Іван Васючков.

За його словами, перевізників обирають на таких маршрутах: № 34, № 37, № 40, № 45, № 56, № 57, № 64 (№ 64-Г), № 66, № 76, № 79, № 111, № 116, № 122, № 126, № 127, № 153.

"25 січня у приміщенні управління транспорту департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міськради відбувся другий етап (перший - подання документів) - відкриття конвертів з позначкою № 1, які містять конкурсні пропозиції автопідприємств. Зокрема, там є інформація про АТП, рухомий склад, запропонований для обслуговування маршрутів, сертифікати відповідності на транспортні засоби. Всього до профільного департаменту надійшло 16 пропозицій від автопідприємств", - повідомив Васючков.

Достовірність поданої інформації перевірятимуть до 17 лютого, а вже 19-го відбудеться третій етап конкурсу, де буде відкрито конверти з позначкою № 2. Вони містять інформацію про маршрут, який планує обслуговувати автопідприємство.

"Є вірогідність, що декілька автотранспортних підприємств подавали документи на один і той самий маршрут. Тоді 19 лютого між ними буде відбуватися конкурентна боротьба. Якщо на якісь маршрути міста не буде претендентів або підприємства не відповідатимуть вимогам, то ці маршрути братимуть участь у наступному конкурсі", - додав Іван Васючков.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що 22 січня у Дніпрі відбулася чергова перевірка санітарного та технічного стану міських автобусів. Такі рейди проводяться кожні три місяці.