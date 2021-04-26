У Дніпрі презентували єдиний в Україні телескопічний маніпулятор для видалення аварійних дерев

За його словами, серед її основних переваг - здатність видаляти великогабаритні дерева без залучення додаткової техніки та альпіністів. Відтепер на такі роботи у комунальників йде значно менше часу, а сам процес видалення дерев став більш безпечним.

"Завдяки такій сучасній техніці можемо видаляти дерева будь-якої висоти без залучення вишки, кранів тощо. Сам процес досить швидкий незалежно від того чи є поруч лінії електропередач. Наприклад, якщо раніше на видалення великого дерева необхідно було до 5-6 годин, то зараз - 45 хвилин. Спиляна гілка плавно опускається. А раніше були такі випадки, коли гілка падала з висоти на асфальт і завдавала пошкодження. Словом, зараз цей процес - максимально швидкий і безпечний. У планах на цей рік видалити 2,5 тис. сухих й аварійних дерев, натомість висадити - 10, 5 тис. нових", - розповів заступник міського голови.

Видалене дерево одразу потрапляє до потужної дробарки на переробку.

Телескопічний маніпулятор з поворотною платформою Bobcat TR60.250 здатний підіймати вантажі на висоту до 25 метрів. Оснащений виносними опорами підйомник забезпечує відмінну безпеку і стійкість під час проведення робіт.