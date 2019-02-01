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У Дніпрі поліція затримала озброєного чоловіка, який викрав дитину

Новини » Надзвичайні події    01.02.2019 - 19:24
У Дніпрі поліція затримала озброєного чоловіка, який викрав дитину
Фото: місце події (dp.npu.gov.ua)

Затриманому загрожує до 5 років позбавлення волі

У Дніпрі озброєний пістолетом чоловік викрав 12-річну дитину і чотири години утримував її у квартирі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ГУ Нацполіції області.

Як зазначається, до таких наслідків призвів конфлікт матері дитини з малознайомим чоловіком. 

"Під погрозою застосування пістолета, зловмисник викрав дівчинку. Після 4-х годин, які дівчинка провела у квартирі з незнайомцем, її звільнили правоохоронці", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що під час штурму квартири дитина перебувала в дальній кімнаті та не постраждала.

Зброя, якою погрожував зловмисник, вилучена, а він затриманий та доставлений до відділення поліції. Дівчинку передали матері.

У Дніпрі поліція затримала озброєного чоловіка, який викрав дитинуФото: місце події (dp.npu.gov.ua)

Зловмиснику загрожує кримінальна відповідальність, передбачена ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), що карається обмеженням волі на строк до 5 років або позбавленням волі на той самий строк. 

Нагадаємо, у Києві біля одного із магазинів у Деснянському районі відбувся словесний конфлікт між трьома чоловіками. Один із них хотів вистрелити в опонента, але влучив у обличчя 5-річному хлопчику. Правоохоронці затримали підозрюваного, йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

Також РБК-Україна писало, що у Сумах на 3 роки позбавили волі жінку, яка тримала в заручниках дитину.

 

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