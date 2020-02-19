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У Дніпрі поліція провела спецоперацію зі звільнення викраденого підприємця

Новини » Надзвичайні події     19.02.2020 - 13:09
У Дніпрі поліція провела спецоперацію зі звільнення викраденого підприємця
Фото: затримання злочинної групи в Дніпрі (mvs.gov.ua)

Підозрюваним загрожує до 10 років позбавлення волі

У Дніпрі поліція особливого призначення КОРД провела спецоперацію зі звільнення викраденого директора одного з підприємств, за звільнення якого члени злочинної групи вимагали 300 тисяч доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ.

Повідомляється, що 18 лютого близько 19:00 члени злочинного угруповання під загрозою зброї викрали 58-річну жінку - директора одного з підприємств.

"Близько сьомої вечора члени злочинного угруповання посадили її в свій автомобіль "Volkswagen Passat". У потерпілої забрали сумку з особистими речами та мобільний телефон. Під час руху по вул. Феодосійської міста Дніпро спецназівці КОРД заблокували автомобіль зі зловмисниками і затримали їх", - повідомили правоохоронці.

До складу злочинної групи входили четверо місцевих жителів віком від 31 до 43 років. Двоє з них раніше були засуджені за розбійні напади.

За даним фактом відкрито справу за ч. 1 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч. 2 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Фігурантам загрожує до 10 років позбавлення волі.

У Дніпрі під час поліцейської спецоперації бійці КОРД звільнили жінку

У Дніпрі під час поліцейської спецоперації бійці КОРД звільнили жінку Члени злочинної групи під погрозою зброї викрали підприємицю та вимагали у неї 300 тис. доларів. Близько сьомої вечора члени злочинного угруповання посадили її до свого автомобіля «Volkswagen Passat». У потерпілої забрали сумку з особистими речами та мобільний телефон. Під час руху по вул. Феодосійській м. Дніпра спецпризначенці КОРД заблокували автомобіль із зловмисниками та затримали їх. Арсен Аваков Національна поліція України Департамент "Корпус оперативно-раптової дії" Національної поліції України Поліція Дніпропетровської області

Опубліковано МВС України Середа, 19 лютого 2020 р.

Раніше РБК-Україна писало, що поліція затримала озброєну банду за підозрою у скоєнні розбійних нападів у Київській області. Їх підозрюють у скоєнні п'яти злочинів.

Також повідомлялося, що у Львівській області невідомі в масках скоїли напад на будинок директора лісгоспу. В результаті одна людина загинула, троє - отримали травми.

У Дніпрі затримали банду, причетну до ДТП і серії тяжких злочинів Працівників підприємства в Дніпрі звинувачують у розкраданні понад 6 млн гривень
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