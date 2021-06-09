ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Дніпрі підробляли документи для бойовиків. Серед клієнтів - фігуранти санкцій

Новость на русском →
Дніпро, Середа 09 червня 2021 17:18
У Дніпрі підробляли документи для бойовиків. Серед клієнтів - фігуранти санкцій Фото: схему легалізації викрили в Дніпрі (ssu.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Служба безпеки України викрила масштабний механізм легалізації бойовиків так званої "Донецької народної республіки". Послугами скористалися, в тому числі, фігуранти українського санкційного списку.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру СБУ.

Повідомляється, що мешканка Дніпра організувала бізнес з підробки документів. З цими "документами" згодом оформляли статус переселенця. Серед клієнтів були учасники незаконних збройних формувань так званої "ДНР", які фігурують у санкційних списках.

За цією схемою найчастіше в паспорти вклеювали нові фото, а на звороті ставили підроблену печатку Державної міграційної служби. Це давало підставу вносити дані про прописку, що дозволяло отримати статус переселенця.

"Сфальсифікований пакет документів замовники подавали в міграційну службу, де отримували нові внутрішні та закордонні паспорти. За оперативними даними, протиправна діяльність тривала протягом року. За цей час майже два десятки людей отримали можливість легалізуватися на території України", - йдеться в повідомленні.

Під час обшуку у організатора схеми вилучили підроблені документи, печатки та штампи державних органів, їй повідомили про підозру.

Нагадаємо, раніше в Луганській області затримали агента Федеральної служби безпеки Росії. Затриманий, за версією слідства, планував теракт у Сєвєродонецьку.

А днями в Донецькій області виявили схрон снайпера "ДНР".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події Дніпро ДНР бойовики
NEWS
Голова дипломатії ЄС вперше назвав Лукашенка диктатором
Голова дипломатії ЄС вперше назвав Лукашенка диктатором
DAILY
Жодного "перезавантаження". Чого чекати світу й Україні від зустрічі Байдена та Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Жодного "перезавантаження". Чого чекати світу й Україні від зустрічі Байдена та Путіна