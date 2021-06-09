У Дніпрі підробляли документи для бойовиків. Серед клієнтів - фігуранти санкцій

Служба безпеки України викрила масштабний механізм легалізації бойовиків так званої "Донецької народної республіки". Послугами скористалися, в тому числі, фігуранти українського санкційного списку.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру СБУ .

Повідомляється, що мешканка Дніпра організувала бізнес з підробки документів. З цими "документами" згодом оформляли статус переселенця. Серед клієнтів були учасники незаконних збройних формувань так званої "ДНР", які фігурують у санкційних списках.

За цією схемою найчастіше в паспорти вклеювали нові фото, а на звороті ставили підроблену печатку Державної міграційної служби. Це давало підставу вносити дані про прописку, що дозволяло отримати статус переселенця.

"Сфальсифікований пакет документів замовники подавали в міграційну службу, де отримували нові внутрішні та закордонні паспорти. За оперативними даними, протиправна діяльність тривала протягом року. За цей час майже два десятки людей отримали можливість легалізуватися на території України", - йдеться в повідомленні.

Під час обшуку у організатора схеми вилучили підроблені документи, печатки та штампи державних органів, їй повідомили про підозру.