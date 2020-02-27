У Дніпрі в одній зі шкіл застосували перцевий балончик, вісім госпіталізованих

У Дніпрі в одній зі шкіл розпорошили суміш з перцевого балончика, в результаті вісьмох учнів госпіталізували. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інформатор".

Повідомляється, що у багатьох учнів почався напад кашлю і сильно сльозилися очі.

"Серйозних алергічних реакцій і отруєння вдалося уникнути, але навчання все ж довелося призупинити", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що хтось з учнів розпилив у приміщенні перцевий балончик. Все сталося в коридорі на третьому поверсі.

Спочатку ніхто з школярів не надав цьому значення, але коли у дітей почали сльозитися очі, вони відразу ж повідомили про це викладачам. Ті, в свою чергу, викликали на місце швидку допомогу.

Зараз за медичною допомогою звернулися 10 учнів.

Вони скаржилися на кашель і сильне печіння в очі. Ніхто з них серйозно не постраждав.

Але медики наполягли на госпіталізації восьми з них, щоб обстежити і остаточно переконатися, що з підлітками все в порядку.



Нагадаємо, у Черкасах у школі №29 розпорошили газ, через що в лікарню було госпіталізовано 20 учнів. Інцидент стався 10 вересня близько 12:30. Повідомляється, що агресивну газову суміш було розпорошено в фойє школи.

Як повідомляло РБК-Україна, у травні в Житомирській області через розпилення газу постраждали 13 дітей. Розпилив газ один з учнів шкіл міста Коростишів в туалетному приміщенні.