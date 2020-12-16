У Дніпрі вночі горів житловий будинок, троє загиблих

У Дніпрі сталася пожежа в одноповерховому житловому будинку. Унаслідок цього загинули троє людей.
Про це повідомляють у прес-службі ДСНС.
Рятувальникам повідомили про пожежу, яка виникла на вулиці Миколи Хвильового Новокодацького району, о 15 грудня о 23:15.
Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіла трьох осіб. Троє загиблих - чоловічої статі, інші дані встановлюються.
Вогнем пошкоджено господарчу споруду (дерев’яна прибудова до будинку), дерев’яні перекриття та дах будинку. Загальна площа пожежі 65 м. кв.
Пожежу локалізовано о 00:17 та ліквідовано о 01:30.
Нагадаємо, у Києві в Святошинському районі виникла пожежа в ніч на 16 грудня. Унаслідок надзвичайної події загинули щонайменше двоє людей.
Раніше у Харкові в дев'ятиповерховому житловому будинку під час пожежі загинули двоє людей.