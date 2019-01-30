У Дніпрі невідомий вистрелив у автомобіль з протитанкового гранатомета

Фото: на місці вибуху в Дніпрі

Водій та пасажир автомобіля Toyоta не постраждали

У Дніпрі невідомий ввечері у вівторок, 29 січня, пострілом з ручного протитанкового гранатомета пошкодив автомобіль, водій та пасажир не постраждали. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

Зазначається, що повідомлення про вибух надійшло до Соборного відділу поліції близько 21:00.

"Подія сталась на перехресті вул. Ливарної та узвозу Крутогірного. Виїздом на місце встановлено, що пролунав вибух передньої частини автомобіля Toyоta Land Cruiser. Люди не постраждали", - йдеться у повідомленні.

У результаті вибуху пошкоджено колесо автомобіля, на місці працює слідчо-оперативна група та вибухотехніки.

Фото: на місці вибуху автомобіля

За фактом вибуху відкрите кримінальне провадження. До єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за попередньою правовою кваліфікацією ст. 15 ч. 2 п. 5 ст. 115 Кримінального кодексу України (замах на вбивство).

Нагадаємо, у вівторок, 29 січня, в Рівному на вулиці Здолбунівська біля адміністративного корпусу ринку вибухнув газовий балон, в результаті вибуху постраждали дві людини.