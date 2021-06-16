У Дніпрі розпочався перший всеукраїнський екологічний форум

16 та 17 червня у Дніпрі проходить перший всеукраїнський екологічний форум "Eco Urban Congress". На порядку денному - питання законотворчості, просвітницька діяльність, сучасні підходи у сфері захисту довкілля.

"Це перший захід такого масштабу у нашому місті й, мабуть, в Україні загалом. До участі запрошені всі відповідальні за питання екології: від науковців до юристів, від представників великих промислових підприємств до держслужбовців. Разом ми зможемо визначити найбільш больові точки і зрозуміємо масштаби необхідних інвестицій для вирішення визначених екологічних проблем. Зокрема, поговоримо про екомоніторинг - міський голова Борис Філатов приділяє чимало уваги цьому питанню у Дніпрі. Порушимо питання озеленення міст, боротьби з карантинними рослинами, енергозбереження", - зазначив Олег Семенко.

Своєю чергою голова постійної комісії з питань екології Наталя Начар’ян наголосила, що інформація, отримана на екологічному форумі, стане основою для роботи депутатського корпусу Дніпровської міськради.

"В екологічній сфері є питання, на які потрібно шукати консолідовані відповіді. Такі дискусійні форуми - це гарна нагода, аби знайти оптимальний напрямок розвитку нашого міста у сфері екології", - додала Наталя Начар’ян.

За словами директора асоціації "Укрекоальянс" Максима Барінова, цей форум дасть можливість створити базу для місцевої стратегії поводження з відходами, яка матиме і роботу з промисловими гігантами, і населенням.

"На нашу думку, головне - це не лише робота з великими промисловими підприємствами, а й робота з суспільством. Адже містяни повинні розуміти, як потрібно ставитися до навколишнього середовища, до відходів, які вони утворюють. Наше завдання як асоціації - передати практичний досвід саме для цього регіону та міста". Харківські колеги приїхали на форум, аби поділитися досвідом роботи проекту "ZeroWaste Academy". Його філософія полягає у тому, що не потрібно чекати законодавчих норм, аби перейти на використання багаторазових продуктів замість, наприклад, пластику.

"Багато років працював лінійний тип економіки - купили, використали, викинули та захоронили на полігоні. Зараз ментальність людей змінюється, і цей тип вже не працює. Ми пропонуємо новий підхід до поводження з відходами. Кожна людина замість купівлі кави в одноразовому стаканчику може придбати свою чашку та брати напої у неї. Кожен може не купувати пластикові пакети, а мати завжди з собою у магазині багаторазову екосумку. Це європейський підхід, який гарно працюватиме у наших реаліях", - заявила директор ГО "Центр громадських та медійних ініціатив" Ганна Прокаєва.