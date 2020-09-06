У Дніпрі чоловік кинув гранату в бік будинку, є поранені

Фото: граната (РБК-Україна)

У Дніпрі ввечері 6 вересня 35-річний чоловік кинув гранату в бік будинку по вулиці Баженова. В цей час біля будинку перебували двоє чоловіків.

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області.

В результаті вибуху чоловіки, які перебували біля будинку, отримали тілесні ушкодження. Попередньо, вибухнула граната РГД-5.

Зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 15 та ст. 115 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у суботу, 5 вересня, у Харкові невідомий кинув на подвір'я домоволодіння гранату, в результаті вибуху було пошкоджено 2 автомобілі.

Також РБК-Україна писало, що поблизу Офісу президента в Києві правоохоронці затримали чоловіка з гранатою, йому загрожує до трьох років в'язниці.

Крім того, наприкінці серпня в окупованому населеному пункті Кипуче на гранаті підірвалася дитина.