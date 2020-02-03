У Дніпрі маршрутка на швидкості врізалась у стовп, є постраждалі

У Дніпрі маршрутка з пасажирами на швидкості врізалася у стовп, в результаті ДТП постраждали чотири особи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Повідомляється, що маршрутка на Слобожанському проспекті зіткнулася з автомобілем Renault і на швидкості влетіла в стовп. В результаті ДТП постраждали чотири особи, яких забрали бригади швидкої допомоги.

Передбачається, що винуватцем ДТП є водій Renault, який при повороті "підрізав" маршрутку. В результаті водій мікроавтобуса втратив контроль над транспортним засобом, з'їхав з дороги і врізався в стовп.

Фото: ДТП в Дніпрі (dp.informator)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Сумах на перехресті маршрутка в'їхала у стовп, в результаті чого постраждали 10 осіб. ДТП сталася через негоду.

Також раніше у Львівській області військовослужбовець Державної прикордонної служби на службовому автомобілі збив на смерть пішохода. За даними ДБР, строковик Львівського прикордонного загону влаштував смертельну ДТП, рухаючись на службовому Volkswagen Transporter у напрямку переходу на кордоні з Польщею.