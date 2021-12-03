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У Дніпрі капітально відремонтували школу №104 з дитсадком

Автор: Наталія Гурковська

На околиці Дніпра, у селищі Ясне, за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" капітально відремонтували школу №104 з дитсадком. Навчальний заклад оновили вперше за його понад півстолітню історію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченка.

"Для юних мешканців області створюємо сучасний освітній простір. У Дніпрі капітально відремонтували школу та дитсадок при ній. У комфортних умовах вже навчаються та виховуються 170 дітей", - зазначив Резніченко.

У закладі повністю оновили усі комунікації. Також встановили потужну вентиляцію із системою кондиціювання, завдяки чому у приміщенні завжди комфортна температура та свіже повітря.

Кабінети у школі тепер різнобарвні - рожеві, сині, зелені та жовті. Кольори підбирали самі працівники навчального закладу.

"Задоволені результатом на сто відсотків. Маємо сучасні класи, оновлені обідню та спортивну зали. Діти навчаються, а ми працюємо із гарним настроєм", - розповіла директорка Світлана Ярошенко.

У дитячому садочку при школі також усе нове - від покрівлі до підлоги. У дошкільному закладі поставили сучасні системи електропостачання, опалення та протипожежну сигналізацію. Для малечі облаштували затишні ігрову, спальню, роздягальню, а надворі - новий майданчик.

Нагадаємо, Валентин Резніченко напередодні повідомив, що у Дніпрі у межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" завершується будівництво Південного обходу протяжністю 7 км. Для обласного центру це перша об’їзна дорога в його історії.

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Велике будівництво