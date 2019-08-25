У Дніпрі грабіжник поранив з пістолету поліцейського

У неділю, 25 серпня, в Дніпрі під час затримання грабіжника був поранений співробітник поліції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства внутрішніх справ у Facebook.

Як повідомляється, правоохоронці отримали повідомлення про грабіж на території Індустріального району міста. Співробітник поліції, що прибув на місце злочину, помітив підозрюваного та спробував його затримати.

Зазначається, що зловмисник під час спроби затримання дістав пістолет та відкрив вогонь у бік правоохоронця. В результаті інциденту поліцейський отримав поранення ноги та був госпіталізований.

"28-річного підозрюваного у грабежі та замаху на життя підполковника поліції затримали патрульні. Чоловік переховувався у власній квартирі", - розповіли у відомстві.

Також на місці скоєння злочину співробітники поліції виявили речові докази, а саме дві гільзи, пістолет травматичної дії та викрадені золоті прикраси.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 23 серпня, в одному з поштових відділень Харківської області сталася стрілянина. У місті Зміїв чоловік в ході конфлікту з персоналом пошти відкрив стрілянину зі стартового пістолету.

Також РБК-Україна писало , що в ніч на 20 серпня біля метро "Голосіївська" у Києві сталася стрілянина. На місці події поліцейські виявили трьох поранених чоловіків. Вони мали вогнепальні і ножові поранення.