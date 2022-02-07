У Дніпрі готують до запуску додаток, що дозволить городянам керувати Dnipro Light Flowers

За його словами, проект Dnipro Light Flowers був створений без витрат для міського бюджету.

Філатов подякував тим, хто вклав у це свої сили та ресурси, назвавши об’єднання творчих людей, приватних інвесторів і міської влади прикладом для всіх українських територіальних громад.

Також цими вихідними вперше було випробувано нову інтерактивну опцію Dnipro Light Flowers, що дозволяє запускати світлове шоу просто зі смартфона. Додаток буде доступний до завантаження вже навесні. Отримати доступ можна за донати, які напряму перераховуватимуться фонду допомоги дітям Kiddo.

"Скористатися аплікацією зможуть всі мешканці нашого міста. Дотримуючись певних правил, кожен зможе запускати її до святкових дат - в режимі реального часу, демонструючи її своїм близим, колегам, родичам та гостям міста", - додав Борис Філатов.

Решту умов користування найближчим часом буде оприлюднено на сайті міськради.

Нині відомо, що анонсований додаток враховуватиме кількість охочих та формуватиме запити в електронну чергу. Користувач отримуватиме на телефон повідомлення з точним часом, коли ввімкнеться саме його замовлення. При цьому функція буде доступна лише в радіусі Фестивального причалу і оглядового майданчика парку Шевченка - після настання темряви і до десятої години вечора. Таким чином систему захистять від перевантаження.

"Інсталяція Dnipro Light Flowers є унікальною в глобальному масштабі за цілою низкою параметрів. Запуск мобільного додатку буде першим прикладом того, коли кожен мешканець зможе напряму взаємодіяти зі світло-музичним шоу, а не просто споглядати його за розкладом. Це будуть надзвичайно яскраві враження, якими можна здивувати гостей з усього світу. Було непросто організувати все з технічного боку, та це ще раз підкреслює, що Дніпро є містом космічних технологій, інтелекту і творчості", - зазначив керівник компанії "Expolight" та автор медіа-атрінсталяції Микола Каблука.