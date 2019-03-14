У Дніпрі госпіталізували 12 школярів

У Дніпрі понад 500 учнів однієї школи не з'явилися на уроки

Полиция проводит проверку по факту ухудшения самочувствия школьников в городе Днепр. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

Сообщается, что 14 марта на обучение в школу в Шевченковском районе не появились 512 учеников из 904. По неофициальной информации, 94 из них пожаловались на плохое самочувствие, 12 школьников госпитализировали в больницу. Им оказывается медицинская помощь.

В настоящее время в школе работают сотрудники отдела ювенальной превенции ГУНП в Днепропетровской области. Также на место выехала санэпидемстанция, которая выясняет причины ухудшения самочувствия школьников.

Информация по данному факту внесена в журнал единого учета. Причины ухудшения состояния здоровья детей и другие обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, в Барышевском районе Киевской области восемь школьников госпитализированы с симптомами отравления после поездки в школьном автобусе. Автобус вез детей в школу села Морозовка. В полиции сообщили, что "школьники по пути слышали запах горелой пластмассы, а впоследствии детей с симптомами отравления доставили в районную больницу города Барышевка". По данному факту было открыто уголовное дело.