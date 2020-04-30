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В Днепре в ДТП пострадали 5 человек

Новости » Происшествия     30.04.2020 - 16:08
В Днепре в ДТП пострадали 5 человек
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Водитель Mercedes двигался по встречной полосе, после чего допусти столкновение

В Днепре произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого пострадали 5 человек. Об єтом сообщает РБК-Украина ссылаясь на местные СМИ.

Как сообщается, авария произошла на улице Энергетической. Водитель автомобиля Mercedes двигался в сторону проспекта Богдана Хмельницкого по встречной полосе, после чего допустил столкновение с попутным автомобилем Volkswagen. Автомобили двигались на большой скорости и столкнулись лоб в лоб.

В результате ДТП пострадало 5 человек, которых срочно госпитализировали в 16-ю больницу им. Мечникова. Все подробности случившегося выясняются правоохранительными органами.

Напомним, в Киеве вчера произошло массовое дорожно-транспортное происшествие, участниками которого стали сразу 7 автомобилей. Инцидент произошел тогда, когда автомобили медленно двигались в потоке.

Также ранее в Киеве возле станции метро "Позняки" произошла смертельная авария с участием иномарки. Водитель BMW, двигаясь на большой скорости по тротуару, сбил на смерть пожилую женщину, после чего столкнулся с Chevrolet. В результате столкновения пострадал водитель BMW и пассажир Chevrolet.

В Киеве произошла авария с участием 7 автомобилей В Киеве водитель насмерть сбил пожилую женщину и влетел в другое авто
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