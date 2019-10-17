У Дніпрі четверо чоловіків обстріляли автомобіль, є жертва

У п'ятницю ввечері, 17 жовтня, у Дніпрі четверо невідомих обстріляли автомобіль "Мерседес", в результаті чого загинув водій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу місцевої поліції.

Як повідомляється, інцидент стався на вулиці Набережна Заводська. За кермом автомобіля знаходився чоловік 1992 року народження. Від отриманого вогнепального поранення водій загинув на місці.

Підозрювані були доставлені у відділення поліції. З ними проводяться першочергові слідчі дії.

Для встановлення всіх обставин злочину на місці працюють начальник ГУНП в Дніпропетровській області Володимир Огурченко, керівники структурних та територіальних підрозділів, а також слідчо-оперативна група поліції.

За даним фактом порушено кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

Фото: місце події (dp.npu.gov.ua)

Нагадаємо, 1 жовтня в Кропивницького невідомі обстріляли будинок співробітника прокуратури. Слідством встановлено вірогідну причетність нападників до злочинного угруповання, протиправну діяльність якої прокурор розслідував.

Крім того, 20 липня біля станції метро "Академмістечко" у Святошинському районі Києва невідомий обстріляв рейсовий пасажирський автобус. Близько 10:00 між водіями автобуса і легкового автомобіля Opel Vivaro виник дорожній конфлікт з приводу першочерговості проїзду. Водій автобуса розповів, що водій Opel зробив постріл у напрямку автобуса.