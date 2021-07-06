У Дніпра вперше з’явиться об’їзна дорога, - Резніченко

"Будівництво об’їзної - важливий для Дніпропетровщини проєкт. На його втілення водії чекали не один рік. Нова дорога з’єднає запорізьку трасу з Південним мостом. Направить транзитний транспорт повз місто", - зазначив Резніченко.

Об’їзну дорогу будують "з нуля". Нині техніка працює одночасно на 7 ділянках Південного обходу Дніпра.

"Довжина нової дороги - 7,1 км. Залишилось побудувати ще три. До кінця року плануємо все завершити", - повідомив в.о начальника Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області Олександр Коломійцев.

Найактивніші роботи зараз ведуться на шляху до аеропорту. Там будують дворівневу транспортну розв’язку. Підрядники облаштовують монолітну стіну. Працюють над дорожнім полотном.

"Вже зробили шар із щебенево-піщаної суміші. Почали укладати асфальтобетон. На основному проїзді зробимо тришарове покриття", - розповів керівник проекту Олександр Бондаренко.

На інших ділянках тривають земляні роботи, додав Бондаренко. В районі вулиці Мільмана дорожники облаштовують водовідведення.

Готовність об’єкта - більш ніж 60%.