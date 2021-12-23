Дніпро може перетворитися на пустелю через 300 років. У річці знайшли 161 забруднювач

У водах Дніпра зафіксували 161 хімічний елемент, що забруднює річку. За прогнозами фахівців Національної академії наук, річка за найближчі 300 років може перетворитися на пустелю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Державної екологічної інспекції Столичного округу Павла Іванова під час прес-конференції.

"Відповідно до останнього аудиту Рахункової палати України в головній артерії нашої країни - річці Дніпро налічується понад 161 хімічний елемент, який забруднює нашу річку. Це синтетичні сполуки та метали, навіть фармацевтичні препарати, пестициди, агрохімікати та досить великий перелік хімічних елементів", - розповів Іванов.

За його словами, 90% очисних споруд на підприємствах зношені та вимагають модернізації, оскільки не можуть фільтрувати шкідливі домішки, які потім потрапляють у водні ресурси.

Начальник Держекоінспекції підкреслив, що така ситуація наразі не лише у столиці, а й в інших містах та зазначив, що екологічна інспекція посилила контроль над станом водних об'єктів.

"Цього року було перевірено 38 суб'єктів господарювання, які є основними забруднювачами водних ресурсів у столичному регіоні. З них 24 водоканали", - сказав Іванов.

Він зазначив, що у цьому році на багатьох підприємствах, які перевірила Держекоінспекція Столичного округу, було встановлено факт самовільного використання водних ресурсів.

"Цим підприємствам було розраховано збитки, які становили понад 40 млн гривень", - вказав Іванов.

Своєю чергою заступник начальника Державної екологічної інспекції Столичного округу Андрій Вагін розповів, комунальне підприємство "Київводоканал" являється головним забруднювачем річки.

"За рік воно скидає до Дніпра близько 300 млн куб. м зворотних вод, що містять забруднюючі речовини. Під час перевірок "Київводоканалу" було встановлено порушення та розраховано збитки на 25,5 млн гривень", - додав Вагін.