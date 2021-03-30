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Дніпро змагатиметься за грант у 20 млн грн на реалізацію культурних проектів

Автор: РБК-Україна

Влада Дніпра подала заявку на конкурс від Українського культурного фонду. Місто претендує на титул "Велика культурна столиця України" та грант у 20 млн грн на реалізацію культурних проектів.

Про це повідомив начальник управління культури департаменту гуманітарної політики міськради і один із координаторів проекту Євген Хорошилов під час прес-конференції.

За його словами, у 2021 році для конкурсу розширили проект "Дніпро. Гравітація-Нова". Це 12 творчих ініціатив, об’єднаних темою космосу.

"Над на цією заявкою працювала велика команда культурних новаторів. Ми запросили експертів і культурних менеджерів із Маріуполя, якому у 2020 році присудили титул (культурної столиці, - ред.). У нас сформовані команди менторів, куди увійшли, зокрема, відомі культурні та громадські діячі", - заявив Хорошилов.

Серед програм до загального проєкту увійшли оновлені: "Джаз на Дніпрі", "BookSpaceX" та фестиваль блогерів.

Громадська діячка з Маріуполя, експерт з подання заявки до Українського культурного фонду Діана Берг вважає, що дніпровські культурні ініціативи враховують пандемічну реальність, тож передбачають онлайн-формат.

Як відомо, незалежні експерти визначать володаря титулу "Велика культурна столиця України" до кінця 2021 року.

Реалізація проектів відбуватиметься на умовах співфінансування міста-переможця та гранту Українського культурного фонду.

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