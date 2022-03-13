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Дніпро та область переходять до економіки воєнного часу, - Філатов

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Неділя 13 березня 2022 15:30
Дніпро та область переходять до економіки воєнного часу, - Філатов Фото: Борис Філатов (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Ситуація в Дніпрі та області залишається контрольованою. Водночас треба звернути максимальну увагу на укріплення об’єктів критичної інфраструктури та переходити до економіки воєнного часу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Дніпра Бориса Філатова під час zoom-конференції.

За його словами, нині у Дніпрі залишається дуже багато людей похилого віку, які евакуюються з гарячих точок і просто не в змозі їхати далі. Ключовим питанням залишається і відновлення роботи бізнесу.

Філатов також зауважив, що за досвідом його колег-мерів з інших міст України, наразі треба приділити максимальну увагу укріпленню критичної інфраструктури - щоб вона не була вразлива в разі повторення ворожих обстрілів.

Підприємців закликають відкривати свої магазини, ресторани та кафе - пропонуючи працівникам гнучкі графіки. Це дозволить перейти на економіку воєнного часу.

Комунальні підприємства, транспорт, медицина працюють стабільно.

Військово-цивільна адміністрація цілодобово моніторить як гуманітарну, так і безпекову ситуацію в регіоні. Однак ворог чинить також інформаційний тиск через особисті повідомлення та фейкові телеграм-канали, резюмує мер Дніпра.

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Борис Філатов Дніпро
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