Дніпро і Кам'янське скорочують комендантську годину: скільки триватиме

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентина Резніченка.

За його словами, раніше комендантська година діяла з 23:00 до 05:00, але вже з завтрашнього дня - з 00:00 до 05:00

"У всіх інших (містах, - ред.) - без змін. Комендантська година як і раніше діє з 23:00 до 05:00. В цей час перебувати на вулиці заборонено", - додав Резніченко.