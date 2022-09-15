"Дніпро-1" переграв "Аполлон" на Кіпрі та оформив першу перемогу в єврокубках

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Ліга конференцій, груповий етап, 2-й тур

Група E

"Аполлон" – "Дніпро-1" – 1:3

Голи: Піттас, 58 – Рубчинський, 11, Довбик, 26, 45

Розпочався матч на зустрічних курсах. Проте, швидкий м'яч вдалося оформити "спортклубівцям". На 11-й хвилині дніпровці спрямували атаку з правого флангу до центру, звідки Гуцуляк розрізним пасом вивів на оперативний простір Довбика, а той відкинув ліворуч Рубчинському – хавбек був точним.

Гол не змінив хід подій. Обидві команди продовжили грати без центра поля, намагаючись відповідати атакою на кожен випад опонента. Саме так "Дніпро-1" забив вдруге. "Спорклубівці" контролювали м'яч з хвилину, перевели сферу з флангу на фланг, а потім вибухнули комбінацією з виведенням Довбика на ударну позицію. Форвард знущальницьки посадив на п'яту точку оборонця і відправив м'яч у порожні ворота.

Другий гол трохи заспокоїв гру. Небезпеки біля воріт обох колективів значно поменшало. Та прямісінько перед перервою дніпровці забили втретє. Це Довбик обіггрався з Бузанелло на вході в штрафний та пробив повз кіпера з кількох метрів – 0:3!

Старт другої половини був за "Аполлон". Кіпріоти кинули всі сили на те, щоб розмочити рахунок у протистоянні. Зрештою, тиск "біло-синіх" дав плоди на 58-й хвилині, коли Піттас із меж карної зони в один дотик замкнув подачу партнера з правого флангу.

Та розвинути свій успіх господарі не змогли. Звісно, "Аполлон" був сповнений бажання відігратися. Та щоразу Піттасу, Кабралу та іншим чогось бракувало – вдалої комбінації, останньої передачі, акцентованого удару. Була нагода і в "Дніпра-1", але Гуцуляк забарився з ударом після скидки Довбика й змарнував момент.

У кінцівці поєдинку "Аполлон" і "Дніпро-1" обмінялися невикористаними гольовими можливостями. Довбик не зміг оформити хет-трик, пробивши в руки голкіпера з кута штрафного майданчика. Натомість Кір'яку зі стандарту поцілив у стійку!

Та змінити рахунок уже не судилося. Отже, "Дніпро-1" здобув першу в клубній історії перемогу в європейських турнірах і вийшов на друге місце в групі E (3 очки). У лідерах – АЗ "Алкмаар" із шістьма пунктами.