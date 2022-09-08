"Дніпро-1" мінімально поступився АЗ на старті Ліги конференцій

Ліга конференцій, груповий етап, 1-й тур

Група E

СК "Дніпро-1" – АЗ "Алкмаар" – 0:1

Гол: Де Віт, 63

Двобій стартував під акомпанемент зливи. Погодні умови справили неабиякий вплив на хід подій на полі. Команди розпочали обережно, ставлячи на контроль, без особливого загострення попереду. Перший момент виник на 17-й хвилині, коли оборонець АЗ після прострілу Довбика з флангу зрізав мокрий м'яч у штангу своїх воріт.

Одночасна гра проти суперника та сил природи обмежила швидкості до мінімуму. Як наслідок, більше нагод глядачі до перерви так і не побачили. Хоча під завісу першого тайму нідерландці спробували додати обертів і провели серію атак із фланговими прострілами та закиданнями вперед.

На 54-й хвилині нагадав про себе "спорклубівець" Гуцуляк. Хавбек дніпрян пробив головою точно в руки голкіперу з перспективної позиції після подачі з флангу. АЗ відповів ударом у поперечину від Одгорда, який, здається, все ж намагався подати на когось із партнерів.

Як виявилося, це була репетиція. За якихось дві хвилини "Алкмаар" повів у рахунку. Це Сугавара прострілив уздовж воріт із правого флангу, а Де Віт холоднокровно реалізував момент із кількох метрів – 0:1.

Згодом команди обмінялися нагодами-близнюками. Довбик після подачі кутового головою пробив у руки воротарю, а ось алкмаарець Меєс на стандарті промахнувся, намагаючись у верховій боротьбі відправити м'яч у дальній кут.

Зрештою, попри намагання організувати щось на кшталт фінального штурму, "Дніпро-1" зрівняти рахунок так і не зумів. У паралельному матчі квартету "Вадуц" і "Аполлон" не виявили сильнішого (0:0).