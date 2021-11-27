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"Дніпро-1" декласував "Ворсклу" в матчі за третє місце УПЛ

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Субота 27 листопада 2021 21:28
"Дніпро-1" декласував "Ворсклу" в матчі за третє місце УПЛ Фото: "Дніпро-1" декласував "Ворсклу" в матчі за третє місце УПЛ (upl.ua)
Автор: Ігор Литвиненко

Сьогодні, 27 листопада, відбувся центральний матч 16-го туру української Прем'єр-Ліги. "Дніпро-1" знищив "Ворсклу" в матчі за третє місце-5:1.

Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

Обидва клуби після екватора чемпіонату мали по 31 очку, але полтавці були вищими і посідали третє місце через кращу різницю голів.

Але тут дніпряни відразу показали, що налаштовані третє місце відвоювати. Господарі шокували гостей вже на 8-й секунді матчу, коли Гуцуляк результативно завершив довгий закид зі своєї половини від Нельсона - 1:0.

Правда, всі головні події матчу сталися вже після перерви. "Дніпру-1" вдалася забійна 10-хвилинка, коли господарі зуміли забити відразу чотири голи - спершу дубль оформив Довбик, забивши на 52 і 54 хвилинах, потім результативний удар на свій рахунок записав Піхальонок, а добив гостей оформив другий рік Гуцуляк. Полтавці змогли відповісти лише голом престижу на 82-й хвилині - гол на рахунку Кравчука.

Перемога дозволила дніпрянам вийти на чисте третє місце, а "Ворскла" може втратити четверте місце, якщо в понеділок "Зоря" обіграє "Олександрію".

&quot;Дніпро-1&quot; декласував &quot;Ворсклу&quot; в матчі за третє місце УПЛ

Нагадаємо, сьогодні "Динамо" обіграло "Минай" і тимчасово відірвалося від "Шахтаря" на три очки.

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Ворскла Днепр-1 УПЛ
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