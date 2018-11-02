З Днем ракетних військ і артилерії: оригінальні привітання зі святом

Ілюстративне фото (facebook.com/theministryofdefence.ua)

3 листопада своє професійне свято відзначають службовці ракетних військ і артилерії ЗСУ

Привітання з Днем ракетних військ і артилерії для українських військовослужбовців, кращі побажання в віршах і в прозі, короткі і оригінальні смс - у нас на Styler.

День ракетних військ і артилерії

Щорічно 3 листопада в Україні відзначається державне свято на честь артилерійських і ракетних військ Збройних сил. Примітно, що дата свята пов'язана з подіями Другої світової війни. Саме в цей листопадовий день в 1943 році почалася визвольна операція Києва від німецько-фашистських загарбників.

Артилерійскій вогонь вівся радянськими військами безперервно протягом сорока хвилин за всіма 9 рубежами лінії наступу, позбавляючи можливості противника чинити опір атаці.

Сучасні українські ракетні війська і артилерія грають особливо важливу роль в захисті держави.

До речі, 3 листопада своє професійне свято також відзначають службовці інженерних військ ЗСУ.

Привітання з Днем ракетних військ і артилерії у віршах

Артилерійські, ракетні війська,

На вас сподівається і вірить вам країна,

Ви підготовлені, розумні, чесні, сильні,

Надійні і міцні Батьківщини сини.

Сьогодні свято ваше, прийміть вітання,

Ви гідні подяки, захоплення й кохання!

Ілюстративне фото (facebook.com/theministryofdefence.ua)

На сторожі Батьківщини завжди

Стоять ракетні війська.

Боїться ворог суворий

Наших хлопців у погонах.

За мирне небо

ракетників країни

З днем ракетних військ

Привітати всі повинні!

***

З Днем ракетних військ вас вітаємо

Вірні захисники країни,

Від душі вам у цей день бажаємо,

Щоб навіки не було війни.

Охороняйте Батьківщину як треба,

Будьте напоготові, але нехай і надалі

В житті буде не війна, а радість!

З Днем артилерії та ракетних військ: проза

Побажання в прозі для офіційних поздоровлень і тостів святковий день 3 листопада.

Артилерія - сильна і потужна зброя, але в ваших руках, дорогі наші захисники, вона безпечна. У ракетних військах служать найсміливіші, витривалі чоловіки. Хай щастя і удача завжди супроводжують вас. Будьте патріотами нашої країни, оптимістично вірте в її світле майбутнє, і знайте, багато що залежить від вас, щоб був мир на нашій землі. Щоб звучав веселий сміх, і підростали в мирі діти. Міцного вам здоров'я, везіння у всьому.

Ілюстративне фото (facebook.com/theministryofdefence.ua)

Вітаємо з Днем ракетних військ і артилерії! Щиро бажаємо успіхів в щоденних завданнях, міцності тіла і сили духу. Нехай кожна мета буде з точним попаданням, керівництво вдячним і розуміючим!

***

З Днем ракетних військ і артилерії! Бажаю бити не в брову, а в око. Щоб всі рішення потрапляли прямо в яблучко. Бажаю, спокійною служби, ніколи не падати духом і ніколи не упускати честь і чоловічу гідність. Бажаю завжди бути пильними рішучими і вольовими. Впевненою рукою здійснювати тільки успішні запуски з чіткими влученнями.

Привітання з Днем ракетних військ: оригінальні та прикольні побажання

Не проникне в наш під'їзд ні ворог і ні аферист,

Тому що в ньому живе один артилерист.

Не боїмося, що на будинок впаде комета,

Тому що напоготові, влучна ракета.

Ілюстративне фото (facebook.com/theministryofdefence.ua)

Нехай ракетні війська

Завжди переслідує удача!

Нехай служба буде легка,

Адже досвід ваш так багато значить!

***

Летять з ворожих окопів пух і пір'я,

Позиція ворога втрачає колишній лиск...

Тут попрацювала, звичайно, артилерія

Не без участі ракетних славних військ!

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Відео: РБК-Україна