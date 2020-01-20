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Вдень похолодає до -1: погода на сьогодні

Новини » Суспільство     20.01.2020 - 08:00
Вдень похолодає до -1: погода на сьогодні
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві сьогодні похолодає до -1

Погода в Україні сьогодні, 20 січня, принесе денне похолодання до -1 градуса, вночі очікується до -5. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

За прогнозом українських синоптиків, тиждень розпочнеться з малохмарної та прохолодної погоди. У центральних, східних та північних областях температура повітря вдень опуститься до -1 градуса. На заході та півдні термометри вдень покажуть від 0 до +4.

Вночі температура повітря на більшості території коливатиметься в межах -2...-4 градусів, подекуди термометри покажуть до -5. Опадів не прогнозують.

Вдень похолодає до -1: погода на сьогодні

Прогноз у Києві

У Києві сьогодні, за даними синоптиків, також буде прохолодно та малохмарно. Вдень очікуються температурні гойдалки від +1 до -1. Вночі температура повітря у столиці опуститься до -3...-5 градусів.

Вдень похолодає до -1: погода на сьогодні

Нагадаємо, раніше в Українському гідрометцентрі попередили, що вночі та вранці понеділка, 20 січня, у більшості областей України можливий сильний туман. Видимість на дорогах через туман погіршиться до 200-500 метрів.

Малохмарно та до +4: прогноз погоди на вихідні Тумани вранці і морози вночі до -11: прогноз погоди на сьогодні
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