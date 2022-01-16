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Вдень до +3 та без опадів: прогноз погоди на сьогодні

Автор: Олександр Мороз

Погода в Україні сьогодні, 16 січня 2022 року, буде сухою. Денна температура повітря місцями досягне +3.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр.

Погода в регіонах

На заході України мінлива хмарність і без опадів, вдень від -1 до +3, вночі від -2 до -6. На півночі вдень від -1 до +1, вночі від -1 до -4. На сході теж без опадів, вдень від -1 до +1, вночі від -3 до -5.

У центральній частині вдень від -1 до +2, вночі від -2 до -4. На півдні мінлива хмарність, вдень від -1 до +2, вночі від 0 до -3.

Фото: погода в регіонах

Погода в Києві

У Києві сьогодні вдень від -1 до +1, вночі від -1 до -3, вітер північно-західний, 5-10 метрів на секунду.

Фото: погода в Києві

Нагадаємо, напередодні негода в Україні знеструмила майже 1 500 населених пунктів, РБК-Україна писало, які регіони постраждали найбільше.

В п'ятницю сильний вітер обрушився на Чернівці, там зірвало дах кінотеатру і обірвало дроти, в результаті чого частина обласного центру була знеструмлена.

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Погода в Україні