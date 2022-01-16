Вдень до +3 та без опадів: прогноз погоди на сьогодні

Погода в регіонах

На заході України мінлива хмарність і без опадів, вдень від -1 до +3, вночі від -2 до -6. На півночі вдень від -1 до +1, вночі від -1 до -4. На сході теж без опадів, вдень від -1 до +1, вночі від -3 до -5.

У центральній частині вдень від -1 до +2, вночі від -2 до -4. На півдні мінлива хмарність, вдень від -1 до +2, вночі від 0 до -3.

Фото: погода в регіонах

Погода в Києві

У Києві сьогодні вдень від -1 до +1, вночі від -1 до -3, вітер північно-західний, 5-10 метрів на секунду.

Фото: погода в Києві