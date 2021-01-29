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"Для захисту інтересів країни": Лукашенко запровадить заходи проти соцмереж

Автор: Андрій Козловський

Президент Білорусі Олександр Лукашенко анонсував прийняття незабаром заходів у країні, які стосуються соцмереж. Він вважає, що соціальні мережі можуть породити планетарну революцію.

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Про це повідомляє БелТА.

За словами Лукашенка, соцмережі рано чи пізно почнуть цензурувати, але Білорусь не може почати самостійно.

"Мабуть, той, хто породив цього змія і випустив з пляшки, і повинен починати цей процес. Ми взагалі це зробити не зможемо. Якщо ми закриємо один напрям, у нас вилізе в іншому" - сказав він.

Також президент додав, що месенджери та соцмережі можуть призвести до планетарної революції та білоруські події підтвердження.

"Ви бачите, що сьогодні у всіх країнах відбуваються подібні події, які управляються через ці мережі і не з місця. Як у нас було: все управлялося з території Польщі та Литви. Тому так, ми на порозі прийняття цих рішень. Але вони повинні виходити від сильних цього світу", - сказав він.

Нагадаємо, в Білорусі остаточно позбавили видання Tut.by статусу ЗМІ. 19 січня Економічний суд Мінська відхилив скаргу видання на рішення.

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