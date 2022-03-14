"Для уточнення визначень". Переговори Росії та України на паузі до завтра

В переговорах Росії та України оголошено паузу до завтра, 15 березня. Обидві делегації проведуть додаткову роботу в підгрупах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.
"У переговорах взята технічна пауза до завтра. Для додаткової роботи в робочих підгрупах і для уточнення окремих визначень. Переговори тривають", - зазначив він.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський говорив, що результати переговорів стануть відомі сьогодні ввечері.
До цього Подоляк стверджував, що переговори йдуть важко, але все-таки тривають.
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