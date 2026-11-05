Дизельное соглашение Трампа и Путина на грани срыва, - FT

По данным FT, российский танкер "Talisman" и "Leruo", принадлежащий гонконгской компании и плавающий под флагом Сьерра-Леоне, больше не указывают атлантическое побережье США как пункт назначения.

Со 2 ноября "Leruo" сменил курс на Бразилию, а "Talisman" вышел в Средиземное море и сейчас находится у берегов Алжира, транслируя сигнал "for orders" (с англ. - "ожидает распоряжений").

Это означает, что груз пока не имеет подтвержденного покупателя или порта назначения. Оба танкера находятся под санкциями Европейского Союза.

Третий танкер "Agioi Fanendes", принадлежащий греческой судоходной компании Eastern Mediterranean Maritime, продолжает движение в сторону США, однако передает сигнал "for orders".

"Танкер должен прибыть в Нью-Йорк в эти выходные. Однако, учитывая очевидную осторожность американских покупателей из-за регуляторных, законодательных и санкционных рисков, не будет удивительно, если и этот танкер изменит курс, отказавшись от запада в США", - отметил аналитик компании Kpler Мэтт Смит.

Тем временем танкер "Beast", находящийся под санкциями и принадлежащий компаниям из Сейшельских островов, погрузился в российский порт Приморск 27 октября и продолжает держать курс на атлантическое побережье США.