ua en ru
Ср, 14 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Графики отключения света Энергетическое перемирие Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Дизельная сделка Трампа и Путина очень рискованная, - премьер Италии

21:30 14.10.2026 Ср
2 мин
aimg Сергей Козачук
Дизельная сделка Трампа и Путина очень рискованная, - премьер Италии Фото: премьер-министр Италии Джорджа Мэлони (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Соглашение США по российскому дизельному топливу создает серьезные риски и может легитимизировать Москву.

Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ANSA.

Мэлони критически оценила решение американского президента Дональда Трампа в отношении российского дизтоплива.

Она подчеркнула, что такие шаги несут очевидные угрозы, поскольку они финансируют войну и ослабляют действующие санкции против РФ.

"Соглашение по российскому дизельному топливу, объявленное в прошлую пятницу президентом США Дональдом Трампом, - это выбор, который я считаю очень рискованным", - подчеркнула глава правительства.

Во время выступлений в парламенте она также подтвердила, что позиция Рима по поддержке Украины остается неизменной.

"Никто меня не убедит, что капитуляцию защищающих свою свободу можно определить как мир: только справедливый мир может продолжаться и защищать Европу и наши интересы", - заявила Мэлони.

В преддверии заседания Совета ЕС Сенат и Палата депутатов Италии одобрили резолюции большинства.

В то же время оппозиционные силы отказались участвовать в голосовании из-за разногласий по формату внесения документов и обязательств перед Киевом.

Напомним, что Мэлони критически оценила договоренность президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным по поставкам нефтепродуктов.

По ее мнению, эта инициатива не способна решить ключевые экономические задачи Белого дома, создавая серьезные риски для безопасности европейского региона.

Тем временем в Соединенных Штатах группа из двенадцати сенаторов от обеих ведущих партий обратилась к американскому лидеру с официальным письмом.

Парламентарии требуют немедленно упразднить эту договоренность с Кремлем, назвав ее недопустимым шагом.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Италия Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Дизтопливо
Новости
Трамп сорвал соглашение о расширенных гарантиях безопасности для Украины, - СМИ
Трамп сорвал соглашение о расширенных гарантиях безопасности для Украины, - СМИ
Аналитика
Правительство хочет сократить бронирование в ОПК до 85%: как реагируют в отрасли
Лев ШевченкоРуководитель рубрики Miltech Правительство хочет сократить бронирование в ОПК до 85%: как реагируют в отрасли