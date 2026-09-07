Дизель установил рекорд: в США указали на последствия ударов по НПЗ России

Стоимость дизельного топлива в США на этой неделе достигла рекордных 5,89 доллара за галлон. На этом фоне Райт заявил, что одним из факторов сложившейся ситуации стали серьезные повреждения российских нефтеперерабатывающих заводов.

"Ситуация с дизельным топливом была сложной, потому что российские нефтеперерабатывающие заводы получили значительный ущерб. Россия раньше была крупным экспортером дизельного топлива. Сегодня она вообще не экспортирует дизельное топливо и, более того, стала крупным импортёром бензина. Поэтому именно мировые мощности по переработке нефти являются причиной высоких цен на бензин и дизельное топливо - даже в большей степени, чем цены на нефть", - заявил Крис Райт.

Россия изменила роль на рынке

По словам американского министра, Россия ранее занимала значимое место среди экспортеров дизельного топлива, однако сейчас прекратила его поставки за рубеж. Одновременно страна стала крупным импортером бензина.

Райт отметил, что основная проблема для цен на бензин и дизель связана именно с глобальными возможностями нефтепереработки. По его оценке, этот фактор оказывает на стоимость топлива даже большее влияние, чем цены на нефть.

Заявление прозвучало в ответ на вопрос ведущей CBS о рекордной стоимости дизельного топлива и возможном введении ограничений на его экспорт из США.

Райт заявил, что администрация рассматривает различные варианты, которые могли бы способствовать снижению цен для американских потребителей, однако сейчас делает ставку прежде всего на увеличение производства топлива.