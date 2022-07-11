Дизель і автогаз дешевшають: скільки може коштувати паливо

Ринок України достатньо наповнився дизпаливом і скрапленим газом, а також майже вийшов на мінімально необхідний рівень забезпечення бензином. Це призвело до очікуваного початку зниження цін.
Про це в колонці для РБК-Україна написав директор "Консалтингової групи А-95" Сергія Куюн.
Як зазначив експерт, наповнення ринку призвело до очікуваного початку зниження цін. Наприклад, скраплений газ За останній місяць подешевшав майже на 20%. Якщо на початку червня на деяких заправках він коштував під 45 гривень, то вже зараз є випадки торгівлі по 35-36 гривень
"Також бачимо передумови для зниження цін на дизпаливо. Трейдери завезли значні обсяги, треба знижувати ціни, щоб скоріше повернути гроші. Зараз є передумови для здешевлення дизеля на 4-5 гривень за літр",- повідомив Куюн.
Як повідомляло РБК-Україна, наприкінці червня середні роздрібні ціни на бензин А - 95 становили 50,7 гривень за літр, на дизельне паливо - 57,0 гривень за літр, на автогаз - 40,6 гривень за літр.
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