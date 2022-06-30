Автогаз і дизель дешевшають: скільки коштує паливо на АЗС

Роздрібні ціни на бензин в Україні 30 червня 2022 року порівняно з попереднім торговим днем не змінилися. Автогаз і дизельне паливо подешевшали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-95 становлять 50,68 гривень за літр (+0,00 гривень), на дизельне паливо - 56,96 гривень за літр (-0,09 гривень), на автогаз - 40,61 гривень за літр (-0,44 гривень).

Як повідомляло РБК-Україна, ціни на автогаз знижуються на АЗС в Україні. Це пов'язано зі збільшенням кількості пропозицій імпортного палива.

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